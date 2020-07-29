Роскачество рассказало о высокой калорийности холодных чая и кофе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. В Роскачестве рекомендуют не злоупотреблять готовым холодным чаем и кофе, так как в таких напитках высокое содержание калорий. Об этом говорится в сообщении организации.

По словам специалистов, есть два вида охлажденного кофе. Первый - кофе, заваренный традиционными методами, который настаивают, а затем охлаждают. Второй - "колд брю" или кофе холодного заваривания, который является изначально охлажденным. Его заваривают в течение 15-18 часов в холодной воде при температуре плюс 2-4 градусов.

Как отметили в Роскачестве, производители используют в охлажденном кофе добавленные сахара или сливки, в составе также могут быть подсластители и различные стабилизаторы кислотности - таким образом скрывают горький вкус холодного кофе. Такой напиток, часто продающийся под названием "колд брю", калорийнее капучино или обычного кофе с молоком. Специалисты советуют выбирать кофе без искусственных подсластителей, с наименьшим количеством калорий, и с таким содержанием кофеина, чтобы получить и заряд бодрости, и антиоксиданты.

При этом в Роскачестве указали, что вне зависимости от вида заваривания количество антиоксидантов будет примерно одинаковое, однако людям, у которых есть проблемы пищеварительного тракта, лучше выбирать кофе холодного заваривания для снижения потенциального риска изжоги и желудочных расстройств.

В Роскачестве, говоря о холодном чае, отметили, что для получения положительного эффекта для здоровья от такого напитка нужно, чтобы в нем было высокое количество антиоксидантов. При этом, по словам экспертов, холодный бутилированный чай вряд ли принесет желаемый эффект, так как по составу такие чаи больше похожи на газированные напитки. В частности, в полулитровой бутылке сладкого охлажденного чая может содержаться 40-50 г сахара при рекомендованной максимальной ежедневной дозе в размере от 25 г до 50 г.

Помимо этого, охлажденные чаи в бутылке содержат почти в 10 раз меньше антиоксидантов, чем чай в пакетике. В Роскачестве уточнили, что это означает, что сводятся практически к нулю потенциально полезные свойства чая - снижение риска диабета и улучшение работы сердца. Любителям холодного чая эксперты советуют готовить его дома, заварив его кипятком и остудив в холодильнике без использования льда. В Роскачестве добавили, что полезнее пить свежезаваренный чай, так как со временем остывший чай теряет антиоксиданты.