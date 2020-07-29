{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

Путин проводит совещание на тему санитарно-эпидемиологической ситуации. Видеотрансляция

Президент сам выступит с докладом, а также заслушает сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина

ТАСС/Ruptly 

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции большое совещание на тему санитарно-эпидемиологической ситуации и о готовности системы здравоохранения противостоять различным заболеваниям в осенне-зимний период. 

Путин сам выступит с докладом, а также заслушает сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.

Новые сообщения ↑
Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Минздрав выдал 30 разрешений на тестирование препаратов против коронавируса
Читать полностью