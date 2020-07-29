Путин проводит совещание на тему санитарно-эпидемиологической ситуации. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции большое совещание на тему санитарно-эпидемиологической ситуации и о готовности системы здравоохранения противостоять различным заболеваниям в осенне-зимний период.

Путин сам выступит с докладом, а также заслушает сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.