В Калмыкии пестициды могли попасть в источники водоснабжения из-за травли саранчи

ЭЛИСТА, 29 июля. /ТАСС/. Бесконтрольное применение препаратов при травле саранчи или грызунов могло стать причиной попадания пестицидов в источник питьевой воды в Лаганском районе Калмыкии. Роспотребнадзор рассматривает три версии произошедшего, сообщил в среду во время прямого эфира в Instagram главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Воду в централизованной системе водоснабжения города Лагани в Калмыкии ранее признали непригодной для питья и приготовления пищи, поскольку обнаружили в ней опасные для здоровья человека пестициды. Проблема коснулась 15 тыс. жителей, проживающих в Лагани, селах Красинском и Северном Лаганского района. Вредные вещества обнаружили как в самом источнике, так и в разводящей сети Краснинского водохранилища.

"У нас на сегодняшний день три рабочие версии появления этих пестицидов воде. Первая: бесконтрольное применение препаратов при травле саранчи или грызунов, они могли попасть в источник питьевого водоснабжения. Вторая версия: в связи с падением уровня воды в Краснинском водохранилище произошел присос поддонного осадка, где за многие годы могли накопиться пестициды. И третья рабочая версия: в связи с тем, что Краснинское водохранилище питается за счет Каспийского канала, также могло быть применение пестицидов в пределах водосборных территорий, и они с проточной водой попали в наше водохранилище", - сказал Санджиев.

В пробах питьевой воды из разводящей сети источника питьевого водоснабжения Краснинского водохранилища обнаружены пестициды, использование которых было запрещено Стокгольмской конвенцией еще в 2009 году. Их превышение в Лаганском районе региона составляет по различным показателям от одного до трех предельно допустимых концентраций (ПДК), уточнил главный санитарный врач.

"На сегодняшний день органами местного самоуправления проводится расчистка Краснинского водохранилища от растительности, закупаются препараты для чистки и повышения кислорода воды. Мы сократили период фильтроцикла на сооружениях водоподготовки с 12 до 5 часов для улучшения работы фильтров, экстренно закупается загрузка для фильтров, полная замена загрузки улучшит ситуацию. В дальнейшем будем улучшать гидрологические условия на водохранилище. Организован подвоз воды в села", - добавил Санджиев, призвав население не использовать воду из сети водоснабжения для питья и приготовления пищи.

Питьевая вода в регионе

Калмыкия находится в зоне вододефицита, источников поверхностных вод в республике практически нет, а имеющиеся фактически не пригодны для водоснабжения, подземные же источники большей частью имеют высокую минерализацию. Поэтому для водоснабжения используются поверхностные водные ресурсы рек соседних регионов. Только 7,4% населения республики получают чистую воду, примерно 16% населения региона обеспечиваются водой только за счет ее подвоза.