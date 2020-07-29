СМИ: в Индии начинаются заключительные испытания вакцины от коронавируса

ТАСС, 29 июля. Институт сыворотки Индии (SII) приступает к заключительным испытаниям экспериментальной вакцины от коронавируса Covishield, разработанной Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca. Об этом в среду сообщает газета Times of India .

По ее информации, для испытаний подготовлены пять площадок. В ходе них будут привиты 5 тыс. индийских добровольцев.

"Одновременно с испытаниями мы начинаем производство Covishield. До конца года SII планирует выпустить 3-4 млн доз этой вакцины. Индия в перспективе может стать крупнейшим в мире производителем этой безопасной и эффективной вакцины и обеспечить ежегодный выпуск одного миллиарда доз и больше", - сказал директор института Адар Пунавалла. Ранее Индия планировала начать выпуск вакцины в августе после завершения испытаний.

Оксфордский университет на прошлой неделе сообщил об удовлетворительных результатах состоявшихся испытаний вакцины Covishield, которая считается одной из самых перспективных из всех вакцин от коронавируса, создаваемых в мире. В ее разработке университет сотрудничает с SII и научными организациями в более чем 60 странах с общим населением в 3 млрд человек.

Ускорение производства вакцины в Индии связывают с продолжающимся ростом числа инфицированных коронавирусом. Количество выявленных случаев заражения в Индии выросло за последние сутки на 48 513 и составило 1 531 669 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли.