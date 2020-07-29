ВЦИОМ: около 60% россиян верят в попытки определенных сил переписать историю страны

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около 60% россиян убеждены в существовании группы лиц, которые намеренно переписывают историю России и преуменьшают величие страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины россиян (60%) уверены, что есть группа лиц, которая стремится переписать российскую историю и преуменьшить величие России. Чаще данную точку зрения поддерживают люди старше 60 лет (74%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с 2018 годом показатель убежденных в такой позиции людей снизился на 6 процентных пунктов. При этом, по мнению 28% россиян, нет никакой группы лиц, намеренно желающих переписать российскую историю, а отдельные ученые пересматривают исторические события в России, поскольку стремятся дойти до истины.

Кроме того, за два года с 63% до 54% уменьшилось количество людей, которые убеждены в существовании группы лиц, "стремящихся разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". В то же время 30% опрошенных ответили, что в России не существует пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а выступающие в защиту прав сексуальных меньшинств люди не преследуют разрушительных целей.

Всероссийский опрос был проведен 6 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.