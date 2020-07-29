Посольство РФ организовало эвакуацию 27 россиян из КНДР

ТАСС, 29 июля. Посольство РФ в КНДР способствовало возвращению из этой страны 27 россиян, которые вернулись в Россию в среду. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

"29 июля из КНДР на родину вернулись 27 россиян", - указано в сообщении. Как отметило посольство, с учетом закрытых границ, сохраняющегося запрета на передвижение по территории КНДР и отмены международных авиарейсов решить задачу их эвакуации было непросто, однако ее удалось "провести успешно и без сбоев" при помощи корейских официальных лиц, МИД РФ, ОАО "РЖД" и других российских ведомств и организаций.

Из Пхеньяна россияне, в том числе 10 детей, поездом отправились до пограничной станции Туманган, откуда, предварительно пересев в российские пассажирские вагоны, прибыли на пограничную станцию Хасан Приморского края. Оттуда они направятся во Владивосток, а затем до мест проживания в разных регионах страны. "Перед поездкой россияне были неоднократно осмотрены врачами, проверены на предмет наличия заболеваний, прошли длительный карантин и имеют медицинские сертификаты, подтверждающие отсутствие у них коронавируса", - сообщили в диппредставительстве. Несмотря на это, вернувшиеся из КНДР сограждане еще раз пройдут медицинское обследование, подчеркнули в посольстве.

Ранее российское диппредставительство в Пхеньяне сообщило, что власти КНДР рекомендовали иностранным дипломатам воздержаться от поездок по стране в связи с возможной вспышкой коронавирусной инфекции в городе Кэсон.

26 июля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что у нелегально перешедшего границу перебежчика из Южной Кореи наблюдаются симптомы, похожие на заболевание, вызываемое коронавирусом. В этой связи в Кэсоне с 24 июля был введен режим строгого карантина. 25 июля председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения данной ситуации.

По официальной информации, в КНДР на данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом. С конца января в стране были приняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.