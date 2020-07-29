С начала года почти 180 жительниц Приморья с детьми освоили новую профессию

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Более 170 жительниц Приморского края с детьми смогли бесплатно освоить новую профессию с начала 2020 года. По итогам года получить новую специальность смогут более 560 женщин, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Возможностью обновить свои знания и навыки в этом году воспользовались уже 315 мам, 177 из которых уже завершили обучение. В связи с принятыми ограничительными мерами из-за новой коронавирусной инфекции многие образовательные программы перешли в дистанционный формат", - пояснили в пресс-службе.

Записаться на переобучение или повысить квалификацию могут неработающие мамы с детьми дошкольного возраста или мамы, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет.

"При этом женщины могут освоить профессию менеджера по персоналу, бухгалтера, специалиста по закупкам, воспитателя дошкольного учреждения, руководителя малого и среднего бизнеса и другие", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы администрации края, в 2019 году повысить свою квалификацию и получить новую профессию смогли более 320 женщин с детьми. Программа реализуется в Приморье с 2012 года и в настоящее время является частью региональной программы "Содействие занятости населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.