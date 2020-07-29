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В Сочи задержали нелегального фотографа, жестоко обращавшегося с обезьяной

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на котором мужчина держит обезьяну за горло, трясет и окунает в воду

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Сочи мужчину, которого сняли на видео местные жители во время жестокого обращения с обезьяной. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю, его привлекли к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

"Сотрудники полиции выявили мужчину и привлекли его к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя") и статье 19.1 ("Самоуправство") КоАП РФ. Он задержан, его опрашивают", - сообщили в ведомстве.

Накануне в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, сделанную в Сочи, где мужчина, по данным авторов, предлагающий фотографироваться с обезьяной, держит ее за горло, трясет и окунает в воду. При этом в Адлере были выявлены несколько человек, незаконно оказывающих фотоуслуги с животными. Двух обезьян изъяли, их передали местным зоозащитникам.

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