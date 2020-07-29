Пятничные молитвы в Курбан-байрам в Москве пройдут с прихожанами

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пятничные молитвы в Курбан-байрам пройдут в московских мечетях Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ с участием прихожан и соблюдением требований Роспотребнадзора, тогда как праздничная молитва состоится только в Московской соборной мечети, и присутствовать на ней будут только представители духовенства. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

"Пятничная молитва в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы пройдет по расписанию с соблюдением требований Роспотребнадзора. Напоминаем, людям старше 65 лет, тем, кто имеет хронические заболевания, а также испытывающим недомогание, не следует посещать пятничную молитву", - говорится в сообщении.

Утренняя праздничная молитва в Курбан-байрам 31 июля в Москве состоится только в Соборной мечети без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Постановление Совета улемов ДУМ РФ об этом было опубликовано ранее. При этом допуск прихожан в мечети Москвы был возобновлен с 6 июня 2020 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. В 2020 году, согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, праздничная молитва состоится 31 июля.