Завод в Уфе оштрафовали на 200 тыс. рублей за 195 случаев заражения коронавирусом

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Калининский суд Уфы оштрафовал на 200 тыс. рублей Уфимское моторостроительное производственное предприятие (УМПО) за нарушение санитарного законодательства, что привело к появлению очага заражения коронавирусной инфекцией на предприятии. Всего на заводе выявлено 195 случаев заражения, сообщили ТАСС в суде в среду.

"Установлено, что в результате нарушений санитарного законодательства в организации сформировались очаги заболевания COVID-19 и случаи внебольничной пневмонии, в том числе и у работников сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность на территории предприятия. Судом постановлено о назначении юридическому лицу штрафа в размере 200 тыс. рублей", - сообщили в суде.

На предприятии подтверждено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - не проводилась дезинфекция мест общего пользования, уборка комнат отдыха, столовых, не было разделения рабочих потоков и разобщения коллектива. "Что привело к 195 случаям заболевания COVID-19 и 242 случаям внебольничной пневмонии. Решение не вступило в законную силу", - добавили в суде.

УМПО основано в 1925 году, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации "Ростех". Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. По данным сайта предприятия, в объединении работают более 23 тыс. человек.

По данным Минздрава Башкирии, по состоянию на среду в регионе подтверждено 6 675 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 025 человек, умерли 22. На лечении в больницах находятся 205 пациентов, 39 из них в тяжелом состоянии.