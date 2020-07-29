В финском зоопарке появится возможность переночевать в окружении медведей

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финский зоопарк "Эхтяри" с начала августа собирается предложить своим гостям новую необычную услугу - возможность переночевать на его территории в окружении диких животных. Об этом сообщила пресс-служба "Эхтяри".

"Наши клиенты часто спрашивали о возможности остаться на ночь с зоопарке. По соображениям безопасности организовать это было немного сложно, но мы нашли решение", - говорит исполнительный директор зоопарка Арья Вялиахо.

С начала августа на территории "Эхтяри" откроется деревянный домик, который может приютить гостей на ночь. Расположен он прямо рядом с местом обитания медведей. По словам Вялиахо, оттуда открывается прекрасный вид на территорию, где проживают косолапые, но находиться внутри жилища безопасно и комфортно.

Дом расположен на возвышении, забираться в него нужно по лестнице. Площадь помещения составляет 15 кв. метров, внутри есть большое окно, откуда хорошо видно медвежий парк. "Медведи наиболее активны в сумерках. В зоопарке они сами выбирают, где будут спать на отведенной им территории - внутри [берлоги] или снаружи", - указали в "Эхтяри".

В планах зоопарка после экспериментального запуска новой услуги расшить возможности подобных ночевок.

Зоопарк Эхтяри был открыт 17 июня 1973 года и является самым старым в стране. Первым его обитателем был лось по имени Кепи. В настоящее время там насчитывается более 50 различных видов животных, большая часть - северные, что позволяет содержать их в условиях, максимально приближенных к естественным. В парке можно увидеть, например, росомаху, фазана, мохноногого сыча, филина, рысь, снежного барса, медведей и северных оленей, а также двух больших (гигантских) панд, которые в январе 2018 года прибыли из Китая.