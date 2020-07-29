Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в ноябре в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки по программе национального проекта "Образование" откроется в ноябре в Санкт-Петербурге. В центре будут проводить переподготовку по востребованным профессиям и мониторинг кадровых потребностей региона, сообщили в городском комитете по образованию.

"В Петербурге открывается ЦОПП - центр опережающей профессиональной подготовки. Собственную площадку нового учреждения, созданного по поручению президента РФ в рамках реализации национального проекта "Образование", планируется открыть в ноябре на Васильевском острове. Центр обеспечит подготовку, переподготовку и повышение квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем международным стандартам WorldSkills", - говорится в сообщении.

Как пояснили в комитете, суть опережающей подготовки заключается в том, чтобы заранее прогнозировать актуальные потребности рынка труда и модернизировать систему образования. Центр будет проводить мониторинг кадровых потребностей региона, экспертизу образовательных программ, обработку запросов работодателей, профориентацию школьников и итоговую аттестацию учащихся по программам среднего профессионального образования. "Граждане всех возрастов - от школьников до людей предпенсионного возраста - смогут получить актуальные для себя программы и сформировать индивидуальные образовательные траектории с учетом своих интересов и потребностей", - добавили в комитете.

Для работы центра также создается цифровая платформа комплексного оперативного управления опережающей профессиональной подготовкой. Она обеспечит создание и экспертизу образовательных программ, а также контроль заказов работодателей.

Планируется, что на собственной площадке на Васильевском острове ЦОПП будет проводить круглые столы, лекции, мастер-классы и другие технологичные проекты. Для этого оборудуют два VR-класса, коворкинг-центр, лекторий, медиазону, зону для проектной деятельности, компьютерный класс, аудитории-трансформеры и демонстрационную зону.