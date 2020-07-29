В Новороссийске зафиксировали пять смерчей над Черным морем за одно утро

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Экстренные службы Новороссийска зафиксировали формирование пяти смерчей в акватории Черного моря за одно утро среды, они распались до выхода на сушу, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

По данным ГУ МЧС по Краснодарском краю в регионе с 28 по 30 июля действует экстренное предупреждение по формированию смерчей в акватории Черного моря.

"Ранним утром 29 июля МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" города получила информацию о том, что идет формирование смерчей в море в районе мыса Дооб, между Широкой балкой и КТК, в районе поселка Алексино и села Мысхако. Смерчи периодически формировались и "рассыпались" над морем. В общей сложности наблюдалось формирование пяти смерчей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что подобное природное явление является редким, так как в прежние годы над Черноморским побережьем Кубани фиксировали формирование всего около 40 смерчей в год. Какого-либо ущерба смерчи не нанесли, так как распались до выхода на сушу, отдыхающие на пляжах, базах отдыха, и в санаториях были своевременно проинформированы о возможных угрозах. "Согласно ведущемуся с 1950-х гг. мониторингу, смерчи выходили на сушу в среднем 5 раз в десятилетие", - отмечается в сообщении администрации города,

Смерч может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Опасности для отдыхающих на суше это явление не представляет.