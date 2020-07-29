Кондратьев: эпидемиологическая обстановка на курортах Кубани остается стабильной

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом на курортах Краснодарского края, где в течение двух недель фиксируют рост числа заразившихся коронавирусом, остается стабильной, сообщил Вениамин Кондратьев по итогам участия в селекторном совещании по эпидемиологической обстановке в РФ в условиях пандемии.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился усилить контроль за предприятиями, возобновившими работу в условиях пандемии. Так, по данным оперативного штаба, накануне в регионе были зафиксированы 97 новых случаев заражения при том, что еще на позапрошлой неделе ежесуточный прирост не превышал 70 человек. В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС уточняли, что увеличилось количество домашних очагов распространения коронавирусной инфекции, при этом коэффициент распространения в регионе сохраняется на уровне 1. Таким же он был, по данным на 10 июля.

"Принял участие в селекторном совещании по эпидемиологической обстановке в РФ, которое провел сегодня президент. Несмотря на увеличение случаев заражения в последние дни, в целом ситуация в крае под контролем. На курортах обстановка стабильная", - сообщил лава региона в своем телеграм-канале.

В сообщении оперативного штаба в среду говорится, что наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрированы за сутки в Краснодаре - 31 пациент. Что касается курортных городов, то в Сочи 17 заразившихся, четыре пациента в Новороссийске, три - в Анапе, один - Геленджике, остальные случаи выявлены вне курортов.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу ряда предприятий. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности, период его действия должен истечь 3 августа.