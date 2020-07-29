Минздрав инициировал создание Федерального аккредитационного центра для медиков

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минздрав России принял решение о создании Федерального аккредитационного центра (ФАЦ) для совершенствования процедуры аккредитации медицинских специалистов. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"Основная цель ФАЦ - обеспечение организационно-технического и информационного сопровождения процедуры аккредитации специалистов в субъектах Российской Федерации, в том числе первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации. Создание центра позволит сохранить единые подходы, правила и условия проведения аккредитации специалистов на территории России", - говорится в сообщении.

ФАЦ также будет заниматься выработкой предложений по модернизации процедуры аккредитации специалистов, ведением реестров, содержащих информацию об аккредитационно-симуляционных центрах и аккредитационных комиссиях, а также информированием о правилах и порядке ее проведения. Решение создать центр связано с ежегодным ростом числа специалистов, подлежащих аккредитации, а также увеличением количества аккредитационных комиссий и подкомиссий.

"Деятельность ФАЦ позволит полностью перейти на систему обязательной аккредитации медицинских и фармацевтических работников, что сегодня является одним из главных направлений изменения существующей системы подготовки кадров в сфере здравоохранения", - отметили в министерстве.