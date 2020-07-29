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Пандемия COVID-19

Власти Ханоя запретили массовые мероприятия в городе

Одновременно с этим приостанавливается деятельность баров, ночных клубов и увеселительных заведений

ХАНОЙ, 29 июля. /ТАСС/. Народный комитет (мэрия) Ханоя вводит запрет на проведение всех массовых мероприятий после выявления в городе первого больше чем за три месяца случая заражения коронавирусом. Об этом заявил в среду председатель Народного комитета (мэр) Ханоя Нгуен Дык Чунг.

По словам столичного руководителя, начиная с сегодняшнего дня в Ханое до особого распоряжения запрещается проводить любые ярмарки, фестивали и мероприятия с участием большого количества людей. Одновременно с этим приостанавливается деятельность баров, ночных клубов и увеселительных заведений.

В среду в Ханое был подтвержден первый за более чем три месяца случай заражения коронавирусом, который как было установлено, имеет отношение к новой вспышке COVID-19 в третьем по величине городе Вьетнама - Дананге. Инфицированный - 23-летний столичный житель - две недели назад вместе с семьей находился на каникулах в Дананге.

По данным ханойской мэрии, за последние недели в столицу вернулись порядка 21 тыс. человек, посетивших с начала этого месяца Дананг. Столичные власти ведут мониторинг состояния их здоровья и готовы к любому развитию ситуации, сказал Нгуен Дык Чунг. Ранее он сообщил, что департаменту здравоохранения Ханоя поручено активизировать деятельность по профилактике эпидемии с учетом того, что новая вспышка коронавирусной инфекции в столице может быть более сложной чем та, которая прошла весной.

Теги
ВьетнамПандемия COVID-19
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