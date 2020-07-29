Казанскому университету выделили еще 180 бюджетных мест

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Число бюджетных мест увеличат на 180 в Казанском федеральном университете (КФУ) в новом учебном году, сообщается в официальном Telegram-канале вуза.

"Казанскому федеральному университету на 2020/2021 год выделено еще 180 бюджетных мест в рамках исполнения поручения президента РФ в части дополнительного распределения контрольных цифр приема (КЦП) по российским вузам", - говорится в сообщении.

Основная часть, как уточнили в пресс-службе вуза, пришлась на бакалавриат. Таким образом, в КФУ предусмотрено 5 510 бюджетных мест на предстоящий учебный год.

В январе президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, а приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Вместе с этим президент призвал российских ученых и инженеров совершить прорыв в сфере искусственного интеллекта и других высокотехнологичных областях.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал в июне постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений.

Казанский федеральный университет является одним из старейших университетов России. Он образован 5 ноября 1804 года. Вуз имеет филиалы в городах Набережные Челны, Елабуга и Чистополь.