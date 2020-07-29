Свыше 1,3 тыс. мест откроют в тульских больницах за три дня при второй волне пандемии

ТУЛА, 29 июля. Медицинские учреждения Тульской области готовы в течение трех дней открыть более 1,3 тыс. мест для приема заразившихся коронавирусом в случае второй волны пандемии. Для оказания медпомощи готово 185 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще около 200 единиц техники находится на складах, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В случае необходимости дополнительные инфекционные койки будут разворачиваться поэтапно, в зависимости от числа пациентов. На первом этапе в течение трех дней будет развернуто 1 379 коек. <...> В случае ухудшения эпидобстановки на втором этапе будут развернуты инфекционные койки на базе еще двух учреждений. В общей сложности обеспечена возможность развертывания более 2 тыс. коек", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

По данным пресс-службы, в случае второй волны пандемии коронавируса и открытия госпиталей, работа отделений, оказывающих специализированную и высокотехнологичную медпомощь, затронута не будет. "Для оказания медпомощи больным с коронавирусом готово 185 аппаратов ИВЛ. Дополнительно зарезервировано на складах 200 неинвазивных аппаратов", - отметили в пресс-службе.

В Тульской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 29 июля, выявлен 8 261 случай заражения коронавирусом, в том числе 31 - за последние сутки, всего выздоровели 6 830 человек, 226 умерли.

"В Тульской области есть устойчивая тенденция снижения темпа прироста заболеваемости, который составил 0,39%. Но, как отметил Владимир Владимирович Путин, важно сохранять охват тестирования. У нас в регионе в резерве достаточно тест-систем для более чем 36 тыс. исследований", - сказал губернатор Алексей Дюмин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ, которое в среду провел президент РФ.

Ранее сообщалось, что Дюмин не исключил второй волны пандемии в регионе, которая может быть спровоцирована сезонным подъемом заболеваемости и увеличением туристического потока. Губернатор поручил областному правительству составить мобилизационный план по наращиванию сил и средств в зависимости от развития эпидситуации. С начала пандемии весной 2020 года в Тульской области были открыты свыше 1 440 коек в инфекционных госпиталях, сейчас свободны более половины. Плановая госпитализация возобновлена во всех больницах региона с 20 июля.