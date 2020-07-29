Масочный режим ужесточили в Чечне из-за роста заражений коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Чечни ужесточили масочный режим и усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах из-за всплеска заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Девять медучреждений перепрофилированы под лечение больных COVID-19, есть коечный запас, больницы и центры снабжены всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Из-за небольшого всплеска заболевания мы вновь ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах. Уверен, что все эти меры помогут нам в корне изменить ситуацию и значительно снизить число заболевших", - написал Кадыров.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлено 2 030 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 348 человек выздоровели, 32 умерли. Глава Чечни в июне объявил о начале третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, были отменены режим самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона, также возобновили работу кафе, гостиницы, банкетные залы для проведения торжеств и мечети. Кроме того, власти отменили 14-дневный карантин для приезжающих при наличии справки об отсутствии коронавируса или наличии антител.