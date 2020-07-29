Не менее 1,2 млн прививок от гриппа планируют сделать на Ставрополье в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья приступили к разработке календаря прививок от гриппа в регионе. Планируется привить более 1,2 млн человек, как это было в прошлом году, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"На Ставрополье мы уже разрабатываем календарь прививок. В прошлом году в крае их сделали более 1,2 млн человек. Рассчитываю, что в этом году цифра будет не меньше", - написал Владимиров в Instagram.

Глава края призвал жителей ответственно отнестись к их здоровью.

"Прививка - это выбор каждого. Но в сложившихся условиях я призываю всех ответственно отнестись к своему здоровью, здоровью окружающих и сделать прививку, когда для этого появится возможность", - отметил губернатор.