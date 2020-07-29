В Серебряном бору появился краснокнижный заяц-русак

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды заметили в Серебряном бору зайца-русака, который в столице встречается крайне редко. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Заяц-русак крайне редок для Москвы, он имеет 1 категорию редкости. Его масса тела может достигать 7 кг, а длина - 65 см. Взрослые особи благодаря сильным задним лапам могут развивать скорость до 60 км/ч, но только на короткие дистанции. После стремительного рывка заяц либо затаивается, либо на более низкой скорости путает следы с помощью резких скачков в стороны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, летом русака отличить от беляка не так уж и сложно - у первого более стройное телосложение и длинные уши с хвостом, а вот окраска у них в теплое время года буро-серого цвета.

В дикой природе продолжительность зайцев жизни составляет 4-5 лет, при благоприятных условиях представители вида доживают до 6-7 лет, а порой и до 10.