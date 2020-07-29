Ивановские кафе и рестораны смогут работать с 30 июля

ТАСС, 29 июля. Кафе, рестораны и другие учреждения общественного питания Ивановской области смогут работать с 30 июля при условии бронирования и заполнения залов не более чем на 50%. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 30 июля в Ивановской области при соблюдении требований регламента открываются залы ресторанов, кафе, столовых и иных предприятий общественного питания. Нормы регламента: предварительная запись, единовременное заполнение не более 50% посадочных мест от проектной вместимости зала", - говорится в сообщении.

Среди прочих требований - расстояние между столами не менее 1,5 м и не больше шести человек за один стол, уточнили в пресс-службе правительства Ивановской области. Ранее было разрешено работать летним верандам. Те учреждения, которые не имели возможности их организовать, работали в режиме доставки и навынос.

Прибывшие в Ивановскую область обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию, как и те, с кем они будут проживать, или предоставить результаты тестрирования на коронавирус с отрицательным результатом или документ о наличии антител к вирусу. Справка должна быть выдана не позже трех дней до приезда в регион. Режим изоляции не коснется приехавших в Ивановскую область по туристическим маршрутам водным транспортом, командированных руководителей и сотрудников организаций, деятельность которых не приостановлена.

Чтобы забронировать в гостинице или пансионате место, жителям Ивановской области также нужны справки, подтверждающие либо отсутствие коронавируса, либо наличие антител к нему. В пресс-службе правительства региона уточнили, что пока организации отдыха и оздоровления смогут принимать жителей региона, а также людей из других регионов по программе реабилитации после перенесенного коронавируса.

В начале июля был ослаблен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, им разрешено выходить из дома в аптеку и в магазин за товарами первой необходимости, а также выгуливать собак и выносить мусор. 16-летним подросткам также разрешили без родителей посещать торгово-развлекательные центры, ранее это могли делать только совершеннолетние. Торговые центры начали работать в регионе с 7 июля, с 6 июля открыли детские сады, библиотеки, автошколы, летние кафе, возобновили действие социальных карт и транспортного приложения универсальных карт школьника, оказание плановой медицинской помощи, прогулки на свежем воздухе. С 20 июля разрешены тренировочный процесс для спортсменов и занятия физической культурой на открытых сооружениях, 27 июля в регионе открылись стационарные детские оздоровительные лагеря, фитнес-центры, 29 - непродовольственные рынки и ярмарки.

О распространении вируса

К 29 июля в Ивановской области выявлены 6 377 заразившихся коронавирусом. Из них, по данным регионального оперативного штаба, 90 умерли, 4 906 выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 828 990 случаев заражения, выздоровели 620 333 человека, умерли 13 673. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.