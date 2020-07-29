Масштабное исследование на антитела к коронавирусу в Мурманской области начнут с 30 июля

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Исследование на антитела к коронавирусу в Мурманской области проведут поэтапно с 30 июля со сбора электронных анкет желающих. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В Заполярье начинается исследование на иммунитет к коронавирусу среди северян. Исследование на антитела пройдет в два этапа: с 30 июля - сбор электронных анкет, с 3 августа - сдача крови и лабораторные исследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор электронных анкет продлится три дня, но срок проведения этого этапа может быть продлен. В исследование методом случайной выборки среди заполненных анкет будут приглашены участники разных возрастов: дети от года до 17 лет, а также взрослые шести возрастных групп: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.

По мнению регионального Минздрава, результаты проведенных исследований будут полезны для прогноза развития эпидситуации не только в регионе, но и в стране в целом. Благодаря изучению иммунитета можно будет максимально эффективно спланировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике коронавируса. Исследование проведут специалисты управления Роспотребнадзора по Мурманской области при содействии регионального Минздрава.