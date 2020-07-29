Ростовский губернатор поручил раздавать маски в общественном транспорте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил обеспечить пассажиров общественного транспорта лицевыми масками. Соответствующее поручение глава региона дал в среду на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Любой водитель в состоянии проводить разъяснительную работу и требовать от людей, которые едут в данный момент в автобусе, находиться в маске. Вот этого надо добиться, - сказал Голубев. - А если у человека нет маски, создайте условия, чтобы эти маски были в автобусах, и человек возьмет ее или водитель ее даст. Это тоже может помочь".

По словам заместителя губернатора области Михаила Корнеева, лидерами по числу нарушений масочного режима, который продолжает действовать на территории региона, являются Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодонск и Каменск-Шахтинский. При этом, как отметил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, в последнее время наметилась тенденция по росту числа инфицированных в Волгодонске, где прирост за неделю составил 38%, Азове (33%), Новочеркасске (30%), Ростове-на-Дону (21%).

Ростовская область занимает девятое место среди субъектов России и первое место в Южном федеральном округе по числу инфицированных. По последним данным, в регионе выявлено 12 674 случая заражения, 10 139 человек выздоровели, 215 умерли. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,09.

Регион находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. Во вторник губернатор области Василий Голубев заявил, что принято решение пока не переходить к новому этапу снятия наложенных из-за пандемии ограничений, так как в регионе фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Губернатор связывает рост числа случаев заражения в том числе с открытием туристического сезона и большим транзитом людей через территорию области.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 828 990 случаев заражения, выздоровели 620 333 человека, умерли 13 673. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.