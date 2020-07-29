Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

ТАСС, 29 июля. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.

В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, соответствующую видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram разместил депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный. Согласно описанию к видео, участниками потасовки стали депутаты от "Единой России" и КПРФ. На кадрах видно, что поводом для конфликта стал плакат с изображениями губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с провокационной подписью. Один из депутатов попытался сорвать его с трибуны, после чего началась потасовка.

"Хотел бы принести извинения ульяновцам за ту некрасивую ситуацию, которая сегодня была спровоцирована в законодательном собрании. Отдаю должное своим коллегам депутатам, после небольшого перерыва большая часть из них вернулась в зал законодательного собрания, и нам удалось провести все необходимые законы и завершить заседание", - заявил Гвоздев на брифинге в областном правительстве.

По его словам, произошедшему должна быть дана правовая оценка, на месте было проведено освидетельствование пострадавших. "Депутаты от фракции КПРФ своими провокационными действиями, которые выразились в вывешивании плакатов, которые с нашей точки зрения минимум оскорбляют, а как максимум носят очень жесткий характер по отношению к государственной власти, они практически спровоцировали в зале законодательного собрания драку. Причем, с моей точки зрения, безусловно, инициаторами явились именно они. В результате чего ряд вопросов не был рассмотрен, и нам пришлось объявить перерыв. Но это полбеды, главное, что в стенах парламента произошло фактически рукоприкладство, наши коллеги из различных фракций пострадали", - считает Гвоздев.

В свою очередь депутат Куринный к подписи к видео в Instagram поясняет, что это депутаты от "Единой России" стали инициаторами потасовки и напали на представителей КПРФ, находясь, кроме того, в нетрезвом состоянии.