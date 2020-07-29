В США умерли более 150 тыс. заразившихся коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Более 150 тыс. человек умерли в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных новым коронавирусом. Соответствующие данные приводятся в среду на сайте Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников.

По информации университета, к настоящему моменту в Соединенных Штатах насчитывается 150 034 жертвы коронавирусной инфекции. Заражены в общей сложности 4 396 030 человек.

В ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение вируса. В некоторых из них за последние недели уже несколько раз обновлялось максимальное число случаев заражения за сутки. Из-за этого власти штатов приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.