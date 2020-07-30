Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главный мусульманский праздник Курбан-байрам наступит с заходом солнца 30 июля. Накануне праздника председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин обратился с поздравлением к общинам верующих в России.

"Позвольте мне от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и от себя лично поздравить вас, ваших родных и близких со светлым праздником ислама - Ид аль-адха - Курбан-байрам! <…> В дни, когда мир постигла общая беда в виде пандемии коронавируса, на нас, мусульманах, лежит ответственная обязанность в сохранении человеческих жизней, всяческой поддержки тех, кто остался в стесненном или крайне затруднительном положении. Всевышний Аллах дал нам возможность проявить сейчас свои лучшие человеческие качества по отношению к другим людям: милосердие, доброту, сострадательность и любовь", - говорится в поздравлении муфтия, предоставленном ТАСС пресс-службой ДУМ РФ.

Муфтий Равиль Гайнутдин добавил, что мусульманам не стоит впадать в отчаяние из-за того, что из-за пандемии в 2020 году невозможно совершить хадж. "К нашему великому сожалению, в этом году пандемия внесла свои коррективы в нашу привычную жизнь и мусульмане всего мира временно не имеют возможности совершить паломничество в досточтимую Мекку - к священной Каабе. Но для нас это не должно послужить поводом к отчаянию и бездействию", - отмечается в послании.

Из-за пандемии нового коронавируса Саудовская Аравия отменила хадж 2020 года для паломников из-за рубежа. Паломничество проходит с участием ограниченного числа паломников разных национальностей, проживающих на территории страны. 29 июля заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов заявил, что среди них есть и россияне.

В своем послании Равиль Гайнутдин также отметил труд медицинских работников, рискующих жизнью, выполняя свой профессиональный долг во время пандемии, и ответственное поведение прихожан, соблюдавших режим самоизоляции. "В своих молитвах мы желаем, чтобы Аллах уберег и защитил медицинских работников, одарил их из своей безграничной милости. <…> На протяжении пандемии мы не снимали и с себя ответственность за строгое выполнение всех санитарных предписаний. Наши мечети, наше духовенство сделали все от себя зависящее, дабы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и, хвала Аллаху, преуспели в этом", - написал муфтий.

О празднике

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) - это один из главных праздников мусульман. Он знаменует окончание священного и обязательного для мусульман паломничества в Мекку в Саудовской Аравии - хаджа. Курбан-байрам отмечается на 10-й день запретного месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря. В 2020 году он начнется с заходом солнца 30 июля.

В канун праздника, день Арафат, участники хаджа совершают намаз у подножия горы Арафат неподалеку от Мекки. В этот день также принято соблюдать пост. Ранее муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих к дополнительной молитве, благотворительности и посту из-за невозможности совершения хаджа.

Курбан-байрам в столице

Утренняя праздничная молитва в Курбан-байрам 31 июля в Москве пройдет только в Соборной мечети без участия прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. При этом допуск прихожан в мечети Москвы был возобновлен с 6 июня 2020 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, и в пятничных намазах в московских мечетях верующие смогут принять участие.

Совет улемов ДУМ РФ также рекомендовал верующим в праздник не совершать заклание жертвенных животных самостоятельно, а перечислять стоимость жертвы благотворительным фондам во избежание больших скоплений людей и опасности заражения коронавирусом. В столичном регионе, рассказали ТАСС в ДУМ РФ, для этого используются площадки за границами Москвы. ДУМ Москвы и фонд "Закят" намерены организовать работу пунктов выдачи жертвенного мяса заказчикам так, чтобы избежать скопления людей, а также предусмотрели услугу доставки жертвенного мяса на дом.

В праздничные дни принято ходить в гости к друзьям и обмениваться подарками. В России Курбан-байрам является официально праздничным днем в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан и Чечня.