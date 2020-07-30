Все школы Хабаровска подготовили к началу учебного года

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Все общеобразовательные учреждения Хабаровска отчитались о готовности к новому учебному году, сообщает в четверг пресс-служба мэрии города.

"Паспорта готовности ко Дню знаний получили 100% общеобразовательных учреждений краевой столицы (81 школа, лицей и гимназия). Приемка объектов ведется комиссионно с участием представителей городского управления образования, управления дорог и внешнего благоустройства, ГИБДД . Последние оценивают безопасность подходов к школам. Отдельно они проверяются Роспотребнадзором и Госпожнадзором", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году из-за пандемии и введения формата дистанционного обучения город смог начать приводить помещения школ в порядок раньше обычного. В некоторых образовательных учреждениях работы начались уже в марте. Те из них, в которых не требовался капитальный ремонт, были готовы ко встрече с проверяющими в мае.

На подготовку школ и детских садов к учебному 2020-2021 году из городского бюджета было выделено около 170 млн рублей. На эти деньги в образовательных учреждениях ремонтировали элеваторные узлы, кровлю, чинили сантехнику, приводили учебные классы и другие помещения в порядок, меняли мебель. В 27 учреждениях установили современную компьютерную технику вместо морально устаревшей.

В Хабаровском крае из-за пандемии коронавируса школьников с первого по четвертый класс отпустили на летние каникулы с апреля, а с первых чисел мая каникулы начались и для учеников четвертых-седьмых классов.