Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве возросло почти на 1,5 тыс.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число пациентов, выздоровевших после коронавируса, в Москве возросло за сутки на 1 471 - до 177 908. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 471 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 177 908", - сказала вице-мэр.

Число вылечившихся за сутки в столице стало максимальным с 15 июля.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила Ракова. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Вылечившимся после коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 828 990 случаев заражения, выздоровели более 620 тыс. человек, умерли свыше 13,6 тыс. пациентов. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.