Спецкомиссия проверит данные о насилии в многодетной семье из Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Представители органов опеки, социальной защиты и уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области проведут проверку информации о насилии в многодетной семье, из которой ранее изымали детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона, распространенном в четверг.

Накануне в эфире ГТРК "Оренбург" бабушка детей, мать Алены Лихтенвальд по телефону сообщила, что супруг бьет женщину по голове, об этом ей рассказала старшая семилетняя внучка. На побои ранее жаловалась и сама многодетная мать, показывая на кровоподтеки у одного из сыновей.

"По поручению губернатора Дениса Паслера в Орск направлена спецкомиссия правительства области. Специалисты проверят факты о насилии в семье Лихтенвальд-Саморока, о которых в интервью ГТРК "Оренбург" накануне рассказала мать Алены Лихтенвальд. Сегодня рабочая группа, в состав которой вошли представители органов опеки, социальной защиты и детский омбудсмен, посетит семью и проведет проверку достоверности сведений, о которых публично заявила мать Алены Лихтенвальд", - говорится в сообщении.

Четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области органы опеки и полиция принудительно забрали 25 мая 2020 года. Инцидент сняли на видео: на мать, которая отказалась отдавать детей, надели наручники, а позже оштрафовали за неподчинение требованиям полиции. 4 июня районные власти по рекомендации областной комиссии отменили постановление об изъятии детей. Родители забрали детей, а в начале июля переехали в новый дом в Орске, подаренный семье благотворительным фондом из Екатеринбурга.

Изъятие детей из многодетной семьи прокуратура Оренбургской области признала незаконным и нарушающим нормы Семейного кодекса РФ, так как не было непосредственной угрозы жизни и здоровью детей. Надзорное ведомство продолжает контролировать ход расследования уголовного дела, возбужденного ранее по статье 293 УК РФ о халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности. По данным Генпрокуратуры, уголовно-правовая оценка будет дана и действиям сотрудников отдела полиции по вопросу применения физической силы при изъятии детей.