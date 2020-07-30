Бастрыкин поручил проверить данные о строительстве ТЦ вместо спортплощадки в Казани

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после жалобы жителей Казани на строительство торгового центра вместо запланированной ранее спортплощадки для детей. Об этом в четверг сообщается на сайте СК РФ.

"Сегодня в одном из региональных изданий вышла статья, в которой жители города Казани обращаются к председателю СК России Александру Бастрыкину в связи со строительством на придомовых территориях вблизи их многоэтажных жилых домов торгового центра вместо ранее запланированной детской спортивной площадки. По мнению жителей, такие действия являются незаконными", - говорится в сообщении.

Бастрыкин, как уточнили в ведомстве, "поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан по данному факту организовать процессуальную проверку и установить все обстоятельства нарушения прав граждан".

По данным местных СМИ, жильцы двух многоэтажных домов на улице Адоратского заявили о махинациях с придомовыми территориями, путем которых на месте бывшей дворовой спортивной площадки построили торговый центр.