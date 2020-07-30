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Пандемия COVID-19

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Подмосковье увеличилось на 317

Всего в регионе выздоровели 46 365 человек

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Московской области выросло еще на 317 и достигло 46 365 человек. Об этом сообщили в четверг в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 317 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 46 365 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, согласно статистике ситуация улучшилась. По данным на 29 июля, в регионе всего выявлено 63 155 случаев заражения, умерли 1 102.

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