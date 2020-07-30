В ОНК сообщили об отрицательном тесте Сафронова на коронавирус

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Первый анализ на коронавирусную инфекцию обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова дал отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева, посетившая Сафронова в СИЗО "Лефортово".

"Мы были у него вчера поздно вечером. Нам сказали, что первый экспресс-анализ показал отрицательный результат. Второй будет готов сегодня. Если он также будет отрицательным, то Сафронова переведут в общую камеру", - сказала она.

Сафронов ранее работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", в мае 2020 года стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля по обвинению в государственной измене. Вину он не признает. По версии ФСБ, Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017 году он выполнил задание по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке. В материалах следствия указывалось, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.