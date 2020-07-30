Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,95

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне предыдущего дня и составляет 0,95. В Москве этот показатель за сутки снизился на 0,02, до уровня 1,05, это минимум с 23 июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу уже 17 дней подряд.

В восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель ниже единицы. В том числе в Челябинской области, которая вытеснила из десятки Воронежскую область. Там коэффициент составляет 0,98. В Нижегородской области он находится на отметке 0,88, в Свердловской области - 0,91, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Красноярском крае - 0,92, в Санкт-Петербурге - 0,93, в Подмосковье и Иркутской области - 0,94.

Превышает единицу коэффициент в Москве и в Ростовской области (1,09).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.