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Руфер без страховки взобрался на вершину "Лахта Центра"

Видеоролик покорения небоскреба появился на YouTube 27 июля
' outer area / YouTube'

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Руководство "Лахта Центра" проверяет появившийся на YouTube видеоролик покорения вершины небоскреба руфером. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе многофункционального комплекса.

Короткий промо-ролик, в котором мужчина поднимается на вершину "Лахта Центра", появился на видеохостинге 27 июля. Как следует из описания, ожидается полнометражная версия.

"Лахта Центр" стал самым высоким небоскребом Европы (462 метра) в октябре 2017 года. В высотном здании расположится штаб-квартира ПАО "Газпром".

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