В Генпрокуратуре сообщили, что прием детей в сад все чаще требует вмешательства прокуроров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российским прокурорам все чаще приходится заниматься вопросами приема детей в детские сады из-за нехватки мест в дошкольных учреждениях. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, это отмечалось на коллегии надзорного ведомства по итогам работы в первом полугодии, которую провел генпрокурор РФ Игорь Краснов.

По данным пресс-службы, многочисленные факты необеспечения детей местами в детских садах потребовали мобилизации усилий прокуроров. Защита прав несовершеннолетних находится в зоне особого внимания прокуроров.

Кроме того, в первом полугодии прокуроры подали в суды 273 тыс. исков в защиту трудовых, жилищных, пенсионных и иных социальных прав граждан, прежде всего детей, на общую сумму свыше 16,6 млрд рублей.

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