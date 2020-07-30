Телеканал "Россия 1" запускает спецпроект к 30-летию Российской Федерации

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Телеканал "Россия 1" выпустит документальный фильм о поколении 30-летних к 30-летнему юбилею Российской Федерации. Выпуск фильма запланирован на июнь 2021 года, сообщили в пресс-службе телеканала.

"К 30-летнему юбилею Российской Федерации телеканал "Россия" запускает специальный проект "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!", который расскажет о ровесниках страны, о сегодняшнем поколении 30-летних, о тех, кто уже успел сделать в своей жизни что-то действительно важное - совершал открытия, спасал человеческие жизни, рисковал собой ради других, изобретал новый вид технологий, был волонтером, ставил рекорды в профессии, спорте и творчестве", - сказали в пресс-службе.

Выпуск документального фильма о поколении 30-летних на телеканале "Россия" и в социальной сети "ВКонтакте" запланирован на июнь 2021 года. Социальная сеть "ВКонтакте" станет онлайн-площадкой нового проекта.

Отмечается, что главной задачей юбилейного проекта является создание масштабного, открытого документального портрета поколения сверстников страны к ее юбилею. Так, к участию в фильме-портрете приглашаются россияне 1991 года рождения. Планируется, что среди героев картины будут учителя и медики, спасатели и волонтеры, инженеры и водители, рабочие и программисты, артисты и военнослужащие, а также представители многих других профессий.

Желающие принять участие могут заполнить анкету в официальной группе проекта в "ВКонтакте", где необходимо коротко рассказать о себе и своих достижениях. "Учитывая, что многие будущие герои не любят говорить о себе, создатели проекта приглашают рассказать о своих кандидатах их родных и близких, соседей, коллег, пациентов, учеников - всех, кто хочет поделиться успехами и подвигами своего героя", - добавили в пресс-службе. Сбор анкет для участия в проекте "РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!" продлится до марта 2021 года.

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