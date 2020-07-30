Песков призвал с "низкой степенью доверия" относиться к YouTube и западным платформам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что к западным онлайн-платформам, таким как YouTube, следует относиться с низкой степенью доверия, так как оттуда в любой момент могут "выкинуть за шкирку вместе с аккаунтом".

"Выход есть - не зависеть от западных платформ", - прокомментировал в четверг Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала "Царьград" на YouTube.

"Любая западная платформа - это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет - ни гарантий, ни правил", - подчеркнул представитель Кремля. По его мнению, "ко всем этим ресурсам" нужно относиться "с низкой степенью доверия".

Ранее телеканал сообщил о том, что блокировка его аккаунта на YouTube произошла в ночь на 28 июля Как говорится в сообщении американской компании Google, аккаунт телеканала заблокирован в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли".

Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского Союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.