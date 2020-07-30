Генпрокурор требует добиваться безусловного соблюдения законов в важных для россиян сферах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на прошедшей коллегии потребовал от подчиненных добиваться безусловного соблюдения законов в чувствительных для граждан сферах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор России призвал прокуроров не снижать заданной планки, добиваться безусловного соблюдения законности, прежде всего в чувствительных для населения сферах", - подчеркнули в ведомстве.

Он потребовал принципиально реагировать на случаи невыплаты и задержки зарплаты, понуждения к увольнениям и уходам в отпуска без содержания, максимально обеспечить своевременное получение социальной поддержки. Также генпрокурор поставил задачу жестко пресекать факты установления органами власти формальных критериев и создания административных барьеров, препятствующих получению гарантированных государством выплат и компенсаций вплоть до постановки вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Незамедлительной должна быть реакция на случаи нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных на восстановление отраслей экономики и финансового сектора, выполнение национальных проектов. Особое внимание генпрокурор потребовал уделить соблюдению законности при отмене и смягчении ограничений, связанных с режимом повышенной готовности и усиленными санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Кроме того, на особом контроле у прокуроров будут меры социальной поддержки ветеранам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны. Краснов также потребовал контролировать все факты, связанные с реабилитацией нацизма, осквернением памятников и символов воинской славы России.