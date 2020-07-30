Гидрометцентр назвал регионы, в которых август будет аномально теплым

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Превышения температурных норм в августе ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале и западе Якутии. На большей части европейской территории август будет теплым, но отклонения от нормы будут минимальны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметно выше нормы температура ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале, западе Якутии. Очень большая территория страны", - отметил Вильфанд.

По словам Вильфанда, на большей части европейской территории страны температура в августе будет около нормы на положительном фоне. "Отклонения положительные от нормы, но не очень высокие. И это характеристика того, что погода опять-таки будет неоднородной", - отметил он.

Отрицательные аномалии прогнозируются только на Чукотке и на севере Магаданской области в августе, сообщил метеоролог.

Вильфанд добавил, что дефицит осадков также ожидается в Крыму, Ростовской области, некоторых районах Краснодарского края, Заволжье и на юге Уральского федерального округа.

"Дефицит осадков прогнозируется в Крыму, в Ростовской области, в некоторых районах Краснодарского края, в Заволжье, на юге Уральского федерального округа", - сообщил он.

По словам Вильфанда, избыток осадков ожидается только в северной половине Сибирского федерального округа и на северо-западе Якутии.

Периоды интенсивных осадков и засушливые периоды будут чередоваться на протяжении месяца на большинстве территорий России, отметил метеоролог.