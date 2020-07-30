Гидрометцентр назвал регионы, в которых август будет аномально теплым

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Превышения температурных норм в августе ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале и западе Якутии. На большей части европейской территории август будет теплым, но отклонения от нормы будут минимальны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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"Заметно выше нормы температура ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале, западе Якутии. Очень большая территория страны", - отметил Вильфанд.
По словам Вильфанда, на большей части европейской территории страны температура в августе будет около нормы на положительном фоне. "Отклонения положительные от нормы, но не очень высокие. И это характеристика того, что погода опять-таки будет неоднородной", - отметил он.
Отрицательные аномалии прогнозируются только на Чукотке и на севере Магаданской области в августе, сообщил метеоролог.
Вильфанд добавил, что дефицит осадков также ожидается в Крыму, Ростовской области, некоторых районах Краснодарского края, Заволжье и на юге Уральского федерального округа.
"Дефицит осадков прогнозируется в Крыму, в Ростовской области, в некоторых районах Краснодарского края, в Заволжье, на юге Уральского федерального округа", - сообщил он.
По словам Вильфанда, избыток осадков ожидается только в северной половине Сибирского федерального округа и на северо-западе Якутии.
Периоды интенсивных осадков и засушливые периоды будут чередоваться на протяжении месяца на большинстве территорий России, отметил метеоролог.