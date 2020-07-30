Больницы Тверской области получили 21 реанимобиль для помощи больным с коронавирусом

ТАСС, 30 июля. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг передал медучреждениям Твери и районов ключи от 21 машины скорой помощи, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. Регион получил их в рамках федеральной помощи для повышения эффективности борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба облправительства.

"Всего в муниципалитеты передан 21 новый автомобиль, из них 18 - реанимобили высокого класса "С". Они были получены в рамках федеральной помощи регионам для повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Все реанимобили оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По данным пресс-службы, машины направлены в автопарки Тверской и Вышневолоцкой станций скорой медицинской помощи, в детскую облбольницу и Тверскую областную клиническую больницу, а также в Зубцовскую, Торжокскую, Бологовскую, Бежецкую ЦРБ. "Врачи и фельдшеры, медсестры и водители скорой помощи - это настоящие герои нашего времени, Тверская область по праву гордится вами. Желаю всем, кто будет трудиться на новых машинах, всегда вовремя приезжать на вызовы", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Еще шесть единиц спецтехники преданы подразделениям областного управления МЧС. "Четыре автомобиля предназначены для профилактических рейдов по предотвращению пожаров, доставки переносных экспертно-криминалистических лабораторий к очагам возгорания. Также спасательная служба получила два пожарно-спасательных мотоцикла, которые помогут доставлять специализированные средства и оборудование", - добавили в пресс-службе.

Губернатор наградил грамотами и благодарственными письмами 14 медиков, волонтеров, специалистов МЧС и строителей, которые участвовали переоборудовании отделений больниц Твери, Вышнего Волочка и Бежецка в инфекционные госпитали. "Это награды тем людям, которые одними и первых столкнулись с эпидемией коронавируса. Все жители Тверской области знают, насколько профессионально вы подошли к своей работе и как бережно относитесь к пациентам, которым требуется ваша помощь", - отметил глава региона.

В Тверской области режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса введен с 17 марта. По данным регионального оперативного штаба на 30 июля, подтверждены 4567 случаев заражения, из них - 33 за прошедшие сутки, 3821 человек выздоровел, 140 - умерли.