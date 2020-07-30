Медорганизации смогут выдавать электронные справки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минздрав подготовил проект приказа о порядке выдачи медицинскими организациями справок. Планируется, что их смогут выдавать не только в бумажной, но и в электронной форме.

"Справки и медицинские заключения оформляются (формируются) в произвольной форме, <...> и могут выдаваться на бумажном носителе и (или) с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи", - говорится в документе, опубликованном в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Пациент или его законный представитель, согласно проекту, сможет получить медицинские документы в электронном виде по запросу.