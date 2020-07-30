СМИ: римский институт им. Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людях

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме приступили к испытаниям экспериментальной вакцины от коронавируса на людях после того, как она была успешно опробована на мышах. Об этом представители учреждения в четверг рассказали газете la Repubblica .

В испытаниях примут участие 45 добровольцев в возрасте до 55 лет. Их поделят на три группы по 15 человек, и вакцину опробуют по очереди на каждой из них. Если эти испытания пройдут успешно, то следующие планируется провести уже на добровольцах в возрасте от 65 до 75 лет.

После их удачного завершения вакцина ожидает одобрения Высшего института здоровья и Итальянского агентства по лекарственным средствам, далее ее исследуют в фармацевтической компании ReiThera, которая планирует в будущем начать массовое производство препарата. Как предположил ранее главный врач института имени Спалланцани Франческо Вайя, вакцина может поступить в продажу в следующем году.

С начала вспышки заболевания в Италии было зафиксировано более 246 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 35 тысяч человек умерли. На этой неделе парламент поддержал инициативу премьер-министра Джузеппе Конте о продлении срока действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября.