Власти Казахстана выплатят пособия потерявшим доход в период продления карантина

НУР-СУЛТАН, 30 июля. /ТАСС/. Граждане Казахстана, потерявшие доходы в период действия карантинных мер, получат дополнительные выплаты. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель главы правительства Ералы Тугжанов.

"Есть сегодня прямое поручение президента [Казахстана] Касым-Жомарта Токаева, в связи с продлением карантина на две недели выплата обязательно будет", - сказал заместитель премьера. По его словам, речь идет о сумме в размере 21 250 тенге (около $51). "Эту сумму обязательно наши граждане получат", - подчеркнул политик.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля ввести ряд дополнительных карантинных ограничений, которые действуют до 2 августа. За этот месяц граждане получат социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты - 42,5 тыс. тенге (около $102).

30 июля государственная комиссия продлила карантинные меры еще на две недели, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В период действия режима чрезвычайного положения в апреле и мае казахстанцы, лишившиеся доходов, также могли получить выплаты из государственного фонда социального страхования в размере 42,5 тысячи тенге.