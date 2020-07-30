Жители Волгограда одобрили проект музейного центра в ЦУМе, где в 1943 году пленили Паулюса

ВОЛГОГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Жители Волгоградской области поддержали идею создания современного музейно-выставочного центра в здании Центрального универмага, в подвале которого зимой 1943 года был взят в плен фельдмаршал Паулюс, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"На сайте волгоградского музея изобразительных искусств с апреля этого года всем желающим можно было ознакомиться с дизайн-проектом единого культурного пространства, принять участие в обсуждении и внести свои предложения. Итоговый проект рассмотрен сегодня членами общественного совета при комитете культуры региона, он одобрен", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что новый музейный центр станет местом для семейного творческого досуга и отдыха: здесь будут расположены творческие мастерские для музейных занятий, инклюзивных проектов, арт-кафе, выставки скульптур, мультимедийные экспозиции, концертный зал, креативное пространство, туристическо-информационный центр. Основой центра станут фонды единственного в регионе художественного музея имени Ильи Машкова (русский и советский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, родился в 1881, умер в 1944 году).

Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков ранее сообщал ТАСС, что новый музейно-выставочный центр откроется в здании ЦУМа после реконструкции в 2023 году. По его словам, четырехэтажный Центральный универмаг был построен в Сталинграде еще до войны, а историческую ценность объект приобрел после пленения фельдмаршала Паулюса, когда практически была поставлена победная точка в Сталинградской битве.

В настоящее время ЦУМ является объектом культурного наследия федерального значения. При наличии достаточного количества в Волгограде торговых центров нет никакой необходимости возрождать здесь объект торговли. Проектные работы создания музейного центра планируется завершить в 2021 году, в этом же году начать реконструкцию. По словам заместителя губернатора, ориентировочно речь может идти о сотнях миллионов рублей - это будут средства областного бюджета и, возможно, федерального, если удастся привлечь федеральное финансирование.

Обновленный ЦУМ, как планируют власти, войдет в единое культурное пространство, которое в настоящее время формируется в Волгограде и включает объекты, расположенные в шаговой доступности друг от друга в самом центре города-миллионника: Новый экспериментальный театр, строящийся собор Александра Невского, отремонтированный детско-юношеский центр, краеведческий музей, музей-панорама "Сталинградская битва", музей "Россия - моя история" с историческим парком, новые скверы и обновленная центральная набережная Волги.

История ЦУМа

Здание ЦУМа расположено в самом центре Волгограда, рядом находятся аллея Героев, Вечный огонь, Пост № 1. В 1990-х годах оно было приватизировано. С начала 2000-х годов волгоградские ветераны, участники Сталинградской битвы, неоднократно говорили о необходимости вернуть волгоградскому ЦУМу статус памятника истории общегосударственного значения, который был присвоен ему еще в 1960 году.

В ноябре 2010 года по решению президиума Волгоградского облсуда здание было истребовано из чужого незаконного владения и стало федеральной собственностью. Основная часть бывших торговых залов ЦУМа все эти годы пустовала. Несколько лет назад ЦУМ был передан в собственность Волгоградской области.

Здание разрушенного универмага хорошо видно на кадрах кинохроники митинга 2 февраля 1943 года в честь победы советских войск в Сталинградской битве. За три дня до митинга в подвале универмага был пленен командующий 6-й армией вермахта фельдмаршал Фридрих Паулюс со своим штабом. В настоящее время в подвале ЦУМа действует музей "Память", который является одним из объектов музея-заповедника "Сталинградская битва".