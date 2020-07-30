Нижегородские медики получили стимулирующие выплаты на сумму 1,6 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты на сумму 1,6 млрд рублей получили медики Нижегородской области за 7 месяцев 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, отчитываясь перед депутатами законодательного собрания о работе правительства за минувший год.

"Нижегородцы получили за 7 месяцев выплаты стимулирующего характера на 1,6 млрд рублей. И мы все понимаем, что риск, которому медики сегодня себя подвергают, сложно измерить деньгами. Тем не менее стимулирующие выплаты - это крайне важно. Это благодарность, которую может выразить государство героям в белых халатах", - пояснил Никитин.

Губернатор также поблагодарил жителей региона, которые проявили себя ответственными гражданами и соблюдали необходимые меры безопасности, так как в регионе были приняты в том числе непопулярные, но необходимые меры.

"Мы не могли их [меры] избежать, потому что моделирование вероятного исхода при количестве контактов жителей, близком к нормальному, показывало страшную картину - число зараженных ежедневно было бы в 5 раз больше. И сегодня я хочу поблагодарить нижегородцев за то, что услышали нас, поняли и соблюдали меры безопасности. Благодаря ответственности каждого мы смогли получить тот ресурс, которого в противном случае у нас не было бы - время", - добавил губернатор.

С начала пандемии коронавирусом в Нижегородской области заразились 23 647 жителей региона, почти 380 человек умерли. В настоящее время для приема больных с коронавирусной инфекцией в регионе открыто и зарезервировано более 5 600 коек в 37 медицинских организациях. Почти 2 500 коек оснащены кислородом. Есть необходимый резерв аппаратов ИВЛ.