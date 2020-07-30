В МИД России заявили о кропотливой работе ведомств над возобновлением авиасообщения

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские ведомства продолжают кропотливую работу по вопросам возобновления авиасообщения с иностранными государствами на основе оценки санитарно-эпидемической обстановки на их территориях. Об этом заявил на брифинге в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, что же касается остальных стран, указал он, кропотливая работа по ним продолжается. "МИД России осуществляет мониторинг правил въезда российских граждан в иностранные государства в условиях пандемии с направлением его результатов в Росавиацию и Роспотребнадзор для внесения согласованных предложений об открытии регулярного авиасообщения с соответствующими странами. В том числе анализируется готовность наших партнеров принимать зарубежные авиарейсы и введенные в этой связи специальные требования", - отметил дипломат.

По его словам, Россия рассматривает возможность увеличения списка государств, с которыми в обозримом будущем может быть восстановлено авиасообщение. "Наряду с Роспотребнадзором организован мониторинг санитарно-эпидемической обстановки в иностранных государствах в целях уточнения списка стран, с которыми возможно возобновление сообщения. В обозримой перспективе рассматривается возобновление авиасообщение с иными странами, отвечающими соответствующим критериям", - указал Зайцев.

Он напомнил три основных критерия, при соблюдении которых российское руководство считает возможным возобновить авиасообщение: заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на 100 тыс. населения; среднесуточный показатель темпа прироста - 1%; показатель распространения - не более единицы", - сказал дипломат.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов.