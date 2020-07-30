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Пандемия COVID-19

В США число заразившихся коронавирусом за сутки снова превысило 70 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в последний раз количество инфицированных за сутки превысило отметку в 70 тыс. человек 24 июля

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в США за сутки снова превысило 70 тыс. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в четверг на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

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Согласно информации университета, в среду в США было подтверждено 70,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. В последний раз количество инфицированных за сутки превысило отметку в 70 тыс. человек 24 июля. Рекордно высокая отметка с начала пандемии - 77,3 тыс. заразившихся - была зарегистрирована 16 июля.

В ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение инфекции. В некоторых из них за последние недели уже несколько раз обновлялся максимальный суточный прирост. По этой причине власти штатов приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

За время пандемии в США выявлено более 4,42 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 150 717 человек.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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