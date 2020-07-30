Росреестр разработает новый закон о географических названиях

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Росреестр намерен разработать новый федеральной закон о наименованиях географических объектов взамен принятого в 1997 году. Уведомление об этом в четверг опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемое совершенствование законодательства в области наименований географических объектов, направленное на соответствие современным потребностям социально-экономического и территориального развития страны, требует разработки нового федерального закона о наименованиях географических объектов и признания утратившим силу указанного Федерального закона", - говорится в сообщении.

Как утверждает Росреестр, положения действующего закона от 18 декабря 1997 года в связи с цифровизацией экономики перестали удовлетворять современным потребностям развития отрасли картографии и пространственных данных.

Ведомство намерено уточнить перечень географических объектов, установить требования к государственному каталогу географических названий как государственному информационному ресурсу, а также к порядку, видам и способам предоставления информации из этого каталога.

Кроме того, как считают в Росреестре, действующий закон допускает неоднозначное толкование оснований для наименования или переименования географических объектов. При этом в документе отсутствуют положения о порядке присвоения наименований водным объектам в России. Также дополнительной регламентации требует порядок учета мнения населения о присваиваемых географическим объектам названиях, отмечается в сообщении.