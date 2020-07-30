СМИ: Непал начал выдавать разрешения на восхождение на Эверест

ТАСС, 30 июля. Власти Непала возобновили выдачу разрешений на восхождение на гору Эверест спустя четыре месяца после прекращения оформления туристических виз. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство культуры, туризма и гражданской авиации страны.

"С настоящего момента горы открыты для альпинистов, департамент начал выдавать разрешения на восхождение с сегодняшнего дня", - сказала глава туристического департамента министерства Мира Ачарья. Агентство уточняет, что для восхождения спортсменам доступны 414 пиков. Также для постепенного восстановления туристической отрасли в преддверии осеннего сезона правительство разрешило отелям и ресторанам возобновить работу.

Ранее сообщалось, что непальские власти возобновят международное авиасообщение с 17 августа. По текущим правилам, прибывающие помещаются на двухнедельный карантин. Однако, как отмечает агентство, медицинский протокол, который будет применяться к туристам, все еще обсуждается.

Правительство перестало выдавать разрешения на восхождение 14 марта из-за пандемии коронавируса, что привело к отмене всех экспедиций на Эверест в период с марта по май.

Непал получает свыше 4 млн долларов ежегодно, взимая плату с альпинистов. Как сообщает Синьхуа, получение разрешения на восхождение на Джомолунгму по обычному маршруту осенью обойдется в 5 тыс. долларов.

На данный момент в Непале выявлено свыше 19,5 тыс. случаев заражения коронавирусом при 52 летальных исходах.